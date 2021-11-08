До 10 градусов мороза ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября, передает Zakon.kz.

Под влиянием cеверо-западного циклона на большей части запада, северо-запада и севера Казахстана пройдут осадки, на западе и северо-западе страны возможны сильные осадки.

Также ожидается туман, гололед, низовая метель, к концу периода постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе, северо-западе Казахстана до 0…-10°C, днем до -5...+5°C, на юго-западе ночью до +2...+7°C, днем до +5...+10°C, на севере же республики столбики термометров достигнут -2...+3 °C, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков, ожидается повышение температуры воздуха днем до +5…+15°C. По республике ветер усилится до 15-23 м/с.

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