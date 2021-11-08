Рыбакина и Попко обновили свои рекорды в мировой классификации

Елена Рыбакина поднялась на 14-ую строчку женского мирового рейтинга.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на 14-ую строчку женского мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана среди женщин с 16-го места переместилась на две позиции вверх и обновила личное достижение в одиночном разряде, став 14-й ракеткой мира. В ее активе теперь 2855 очков.

А на самом вверху классификации стоит Эшли Барти из Австралии (7582). Тройку замыкают Арина Сабаленка (Беларусь) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Показатели других казахстанских теннисисток: Юлия Путинцева – 42-ое место, Зарина Дияс – 98-ая позиция.

В мужском рейтинге АТР Александр Бублик остался на 36-м месте. Дмитрий Попко стал второй ракеткой Казахстана, разместившись на 170-й строчке. Он отодвинул Михаила Кукушкина, который теперь занимает 187-ое место. Далее в рейтинге разместились Тимофей Скатов (262), Денис Евсеев (393), Бейбит Жукаев (724).

Лучшим теннисистом планеты является серб Новак Джокович, за ним идут российский теннисист Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.

Куандык Шынасилов

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