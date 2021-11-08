Закладчицу наркотиков приговорили в Павлодаре к 10 годам тюрьмы

Роль женщины заключалась в изготовлении "закладок" и отправке их координат покупателям наркотиков через приложение.

34-летняя павлодарка осуждена специализированным межрайонным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, она распространяла синтетические наркотики бесконтактным способом.

Роль женщины заключалась в изготовлении "закладок" и отправке их координат покупателям наркотиков через приложение Telegram, – говорится в сообщении ДП региона.

Всего с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 30 – факты сбыта наркотических средств. К уголовной ответственности привлечены 27 лиц. Из незаконного оборота изъято более 346 кг наркотиков, в том числе 110 г героина, 338 кг марихуаны, 5,9 кг гашиша и более 1,3 кг синтетических наркотиков.

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