Как не попасться на уловки мошенников – рекомендации

В Алматы с 8 по 14 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие Hi-Tech.

В Алматы с 8 по 14 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятияе Hi-Tech, в рамках которого в ДП города рассказали, как не попасть в сети интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

С популяризацией сети Интернет, цифровизацией услуг и многих видов сервисов увеличиваются способы и виды интернет-мошенничеств, а также краж с использованием информационно-коммуникационных сетей. В связи с этим предупреждаю граждан об участившихся случаях интернет-мошенничеств и призываю быть осторожными при использовании онлайн-услуг, а также покупке товаров через Интернет, – сказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.

Департамент полиции разработал рекомендации:

Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV-код на обратной стороне карты);

Не вносите задаток за купленный товар в интернете, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазина прежде чем покупать товар;

При продаже вами товаров, недвижимости либо автомобиля через мобильные приложения OLX.KZ, Market.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz будьте осторожны, желательно получать оплату при личной встрече, либо убедиться в благонадежности покупателя через "видеозвонок";

Если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартир указано, что сначала нужно внести задаток, либо указано, что связь с продавцом только через Ватсап, будьте осторожны, никогда не вносите задаток на электронные платежные системы Qiwi, Yandex Деньги и т.д.;

Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные "мессенджеры" и социальные сети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге;

Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как они могут быть "фишинговыми" сайтами, которые специально созданы для сбора вашей личной информации. Она в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты;

Не участвуйте в сомнительных конкурсах в сети Интернет, где обещают увеличение ваших денежных средств либо сообщают о крупном денежном выигрыше;

Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и т.д, удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочитайте отзывы и комментарии в интернете, вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму (QuestraWorld, AssetWorldManagement и т.д);

Если вам звонят со службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Также мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера в своих корыстных целях, чтобы звонить с "колл-центров банка". В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!