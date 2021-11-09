Кто представит Казахстан на Чемпионате мира по настольному теннису

Чемпионат стартует 23 ноября.

23 ноября в Хьюстоне стартует мировое первенство по настольному теннису с участием всех мировых звезд малой ракетки, сообщает Zakon.kz.

В сетке одиночных соревнований за победу сразятся 128 мужчин и женщин, а в каждом из трех парных разрядов (мужская, женская и микст) сыграют по 64 пары. Никаких групп и квалификаций – матчи сразу пройдут навылет, в формате плей-офф.

Честь Казахстана на Чемпионате мира будут защищать Кирилл Герасименко, Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова.

Куандык Шынасилов

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