Air Astana увеличивает частоту полетов в Бишкек

Полеты будут выполняться на Embraer E190-E2.

Авиакомпания Air Astana сообщает о возобновлении рейсов из Нур-Султана в Бишкек с 17 ноября 2021 года. Полеты будут выполняться на Embraer E190-E2 по средам и воскресеньям, а с декабря также по понедельникам и пятницам.

Из Алматы в Бишкек авиакомпания выполняет ежедневные рейсы.

Самолеты Embraer E190-E2 представлены в компоновке премиум-эконом и эконом-класс. Преимущества премиум эконом-класса: сервис и питание бизнес-класса, доступ в зал ожидания Air Astana, приоритетное обслуживание и увеличенная норма багажа.

Пассажиры, вылетающие в Бишкек, включая граждан Республики Кыргызстан, транзитных пассажиров и детей старше шести лет, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученную в течение 72 часов до прибытия. Это требование не распространяется на пассажиров, прошедших полный курс вакцинации.

Подробная информация о санитарных требованиях размещена на сайте авиакомпании.

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