Цена на хлеб продолжает расти в казахстанских регионах

Связывают это с безостановочно растущими ценами на муку, электроэнергию и топливо.

На рост цен на хлеб пожаловались теперь и жители Атырау. Цена на буханку выросла на 5-10 тенге. А кое-где и больше, сообщает Zakon.kz.

Связывают это с безостановочно растущими ценами на муку, электроэнергию и топливо, передает КТК.

Все из-за увеличения цен на ГСМ, подорожания перевозок, роста цен на энергоносители, на муку. Через "Продкорпорацию" 1 тыс. тонн пшеницы поступит в ближайшее время в ТОО "Карат". Тогда есть шанс удержать цену. руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области Амангельды Саламат

Атырауские чиновники признались, что очень старались сдерживать цены на уровне 95 тенге. Но очередное подорожание муки и энергии почти на 10 тенге им все испортило. Теперь хлеб стоит 100 тенге, в некоторых точках и все 115.

А вот в Караганде социальная буханка подорожала сразу на 30 тенге. Если раньше пшеничный можно было купить по 80 тенге, то теперь его стоимость местами доходит до 120 тенге. Правда, тут повышение происходило в течение полугода – и на фоне других ценовых неприятностей, видимо, уже не так удивило карагандинцев. Они отметили, что за последние полгода цены на продукты ощутимо выросли, и неизвестно, когда этот процесс остановится.

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