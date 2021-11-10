Более тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

В Карагандинской области выявлено 140 случаев заболевания.
В Казахстане за прошедшие сутки, 9 ноября, зарегистрировали 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
Больше всего случаев зарегистрировано в Карагандинской области и Алматы.
Такие данные предоставила МВК по нераспространению COVID-19.⠀Всего в стране подтверждено 951 667 случаев, из них:
- в Нур-Султане – 125,
- в Алматы – 134,
- в Шымкенте – 24,
- в Акмолинской области – 70,
- в Актюбинской области – 22,
- в Алматинской области – 55,
- в Атырауской области – 20,
- в ВКО – 77,
- в Жамбылской области – 12,
- в ЗКО – 27,
- в Карагандинской области – 140,
- в Костанайской области – 102,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангистауской области – 12,
- в Павлодарской области – 127,
- в СКО – 143,
- в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в Нур-Султане – 168,
- в Алматы – 279,
- в Шымкенте – 77,
- в Акмолинской области – 121,
- в Актюбинской области – 54,
- в Алматинской области – 15,
- в Атырауской области – 45,
- в ВКО – 323,
- в Жамбылской области – 7,
- в ЗКО – 443,
- в Карагандинской области – 160,
- в Костанайской области – 263,
- в Кызылординской области – 49,
- в Мангистауской области – 22,
- в Павлодарской области – 124,
- в СКО – 200,
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 906 190 человек.
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