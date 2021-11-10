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Более тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 10 ноября 2021, 09:12

В Карагандинской области выявлено 140 случаев заболевания.

В Казахстане за прошедшие сутки, 9 ноября, зарегистрировали 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Больше всего случаев зарегистрировано в Карагандинской области и Алматы.

Такие данные предоставила МВК по нераспространению COVID-19.⠀Всего в стране подтверждено 951 667 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 125,
  • в Алматы – 134,
  • в Шымкенте – 24,
  • в Акмолинской области – 70,
  • в Актюбинской области – 22,
  • в Алматинской области – 55,
  • в Атырауской области – 20,
  • в ВКО – 77,
  • в Жамбылской области – 12,
  • в ЗКО – 27,
  • в Карагандинской области – 140,
  • в Костанайской области – 102,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 127,
  • в СКО – 143,
  • в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 168,
  • в Алматы – 279,
  • в Шымкенте – 77,
  • в Акмолинской области – 121,
  • в Актюбинской области – 54,
  • в Алматинской области – 15,
  • в Атырауской области – 45,
  • в ВКО – 323,
  • в Жамбылской области – 7,
  • в ЗКО – 443,
  • в Карагандинской области – 160,
  • в Костанайской области – 263,
  • в Кызылординской области – 49,
  • в Мангистауской области – 22,
  • в Павлодарской области – 124,
  • в СКО – 200,
  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 906 190 человек.

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