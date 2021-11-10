Более тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

В Карагандинской области выявлено 140 случаев заболевания.

В Казахстане за прошедшие сутки, 9 ноября, зарегистрировали 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Больше всего случаев зарегистрировано в Карагандинской области и Алматы.

Такие данные предоставила МВК по нераспространению COVID-19.⠀Всего в стране подтверждено 951 667 случаев, из них:

в Нур-Султане – 125,

в Алматы – 134,

в Шымкенте – 24,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 55,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 77,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 27,

в Карагандинской области – 140,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 127,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 168,

в Алматы – 279,

в Шымкенте – 77,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 54,

в Алматинской области – 15,

в Атырауской области – 45,

в ВКО – 323,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 443,

в Карагандинской области – 160,

в Костанайской области – 263,

в Кызылординской области – 49,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 124,

в СКО – 200,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 906 190 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!