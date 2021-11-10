Какие законопроекты планируют разработать в Казахстане в 2022 году

Более 30 законопроектов планируют разработать в правительстве в 2022 году.

В плане законопроектных работ предусмотрена разработка 31 законопроекта, сообщил на заседании правительства министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Проектом плана законопроектных работ правительства на 2022 год предусмотрена разработка 31 законопроекта. Из них в первом полугодии необходимо внести в парламент 11 законопроектов, а во втором полугодии – 20 законопроектов, – сообщил Бекетаев.

В целом, по его словам, проект плана сформирован на основе задач, определенных президентом, и стратегическими документами государства.

Министр добавил, что разработка Социального кодекса Республики Казахстан, проектов законов "О профессиональных квалификациях" и "О развитии агломераций" вытекает из общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства.

Помимо этого, планируется разработать новые законопроекты касательно защиты прав потребителей, оценки соответствия и теплоэнергетики. В соответствии с законом "О правовых актах" проект плана подлежит согласованию с главой государства. Предлагается направить проект плана в Администрацию президента, – заключил глава Минюста.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!