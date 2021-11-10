Названы отрасли, куда чаще всего инвестируют в Казахстане

В какие отрасли чаще всего инвестируют в Казахстане, рассказал глава Миннацэкономики.

С начала года рост экономики Казахстана составил 3,5%. Об этом заявил на заседании правительства министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

За отчетный период наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях. В январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%. В январе-октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%, – сказал Асет Иргалиев.

По его данным, среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение и обрабатывающая промышленность.

Важным фактором экономического роста, подчеркнул глава МНЭ, остается привлечение внутренних и внешних инвестиций.

Недобывающие отрасли остаются привлекательным направлением для инвестиций. С начала года темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 14%. Так, инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, обрабатывающей промышленности – на 78,6%, сельском хозяйстве – на 41,9%,торговле – на 31,4%, операциях с недвижимым имуществом – на 17,4% и финансовой деятельности – на 12,1%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях, – отметил Иргалиев.

По его словам, сохраняет устойчивую тенденцию роста и обрабатывающая промышленность: за январь-октябрь текущего года объем производства вырос на 5,3%. 14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, а также Алматинской, Костанайской и Кызылординской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 33,6%, продукции машиностроения – на 19,5%, в том числе автомобилестроения – на 23,4%, производства вагонов и локомотивов – на 59%, стройматериалов – на 9,3%, пластмассовых изделий – на 36,5%, готовых металлических изделий – на 16,4%, одежды – на 11,4% и мебели – на 11,8%.

В горнодобывающей промышленности наблюдается выход в положительную зону роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,1%. В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилось на 4,1%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности – на 2,1%, добыча угля – на 0,2%.

Между тем, сообщил министр, сохраняются отрицательные показатели в производстве сырой нефти (сокращение на 2%), газа (-4,6%) и прочих полезных ископаемых (-3,9%).

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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