"Грани": безработица в Казахстане – ситуация парадоксальная

С чем приходится сталкиваться казахстанцам, которые приезжают из регионов на заработки в крупные города.

Темой последнего выпуска аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия стала безработица. В Казахстане сложилась парадоксальная ситуация: безработные бегают за работодателями, а те озадачены – выбирать не из кого, передает Zakon.kz.

Получается замкнутый круг на фоне того, что в Казахстане количество безработных не сокращается. По официальным данным, порядка 450 тысяч казахстанцев не имеют работы. Более 2,5 млн человек находятся за чертой бедности. К таким выводам пришел Всемирный банк.

У Национального бюро статистики другие цифры – вдвое меньше.

В столицу многие приезжают на заработки. Они стоят на улице, выискивая, кому может понадобиться помощь.

На работу пытаются устроиться и законным путем. Так, своей историей поделилась жительница Нур-Султана Айгерим Хасипова. У нее еще нет опыта работы. Минимально она будет получать около 90 тысяч тенге.

Чем я буду сидеть и жаловаться, что нет работы, "за 80 тысяч я не пойду", мне кажется, это неправильно. Если человек ищет работу, он найдет ее по любому, – считает она.

Девушка получала и 28 тысяч тенге в месяц. Она точно знает цену каждому тиыну. Больше полугода пыталась найти работу сама. При том, что в стране дефицит учителей, удивительно, но дипломированному специалисту везде отказывали. Когда казалось, что выхода нет, обратилась в Центр занятости и не ошиблась – нашлась работа.

Главное – не сидеть сложа руки. Об этом говорит и заместитель директора центра Талгат Есимов. Когда-то он занимался общественными работами.

Нужно начинать с малого. Когда я устроился в штат в 2011 году, у меня зарплата была 38 тысяч. И за 10 лет я дошел до заместителя директора. В среднем я получаю 200 тысяч сейчас, – рассказал Талгат Есимов.

Казахстанцы, приходя в центр, говорят о зарплатах в 200-300 тысяч тенге. А сотрудникам приходится объяснять, что многое зависит от стажа, квалификации, опыта, в конце концов. Но и размер оклада устанавливают не они.

Депутаты советуют чиновникам при определении минимальной заработной платы учитывать потребности не только самих работников, но и их семей.

Если спросить чиновников и многочисленных специалистов министерств, почему МЗП равняется именно 42 500 или 60 тысячам, или иной другой сумме, какой расчет лежит в определении этих сумм, мы вряд ли услышим внятный аргументированный ответ. Они наверняка не смогут ответить, почему МЗП повышается раз в три года, а цены на продукты питания и коммунальные тарифы, и в целом жизнь, дорожают ежедневно, – отметил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов.

Сейчас проще всего найти работу в сфере услуг. Например, устроиться продавцом, разнорабочим или официантом. Однако зарплата небольшая, перспектив мало. И вакансии, как правило, временные.

Результат не приносят и госпрограммы по трудоустройству. Жительница Южного Казахстана Макпал Токтанаева вместе с семьей переехала на север страны по госпрограмме.

Сказали, работа есть, зарплата хорошая. Ужасен был даже дом, который нам дали, – признается Макпал.

Сейчас женщина торгует на рынке в Петропавловске, добирается до города на автобусе. Супругу предложили пасти скот. Отказаться – значит, обречь четырех детей на голод. Но прожить на 45 тысяч в месяц – такую зарплату платили ему – невозможно.

Нам кормить детей надо. Один инвалид. У нас только на лекарства уходит больше 80 тысяч. Муж с дипломом юриста нашел работу в Атырау – бетонщиком устроился. Получает 350-400 тысяч. Я здесь, на рынке, с утра до вечера, дети дома одни. Старший приглядывает за младшими. Так и живем уже три года. Столько обещали, когда сюда приглашали. Аким области даже разговаривать с нами не хочет, – сетует женщина.

Но с ее словами не согласны чиновники.

Рынок Казахстана именно для своих предлагает больше. Этому свидетельствует то, что мы являемся второй по величине страной привлечения мигрантов после России. В целом, если человек хочет себя реализовать, он сможет в любом регионе найти работу, если есть хорошие знания, – пояснил заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ерболат Абулхатин.

Смотрите каждое воскресенье на Первом канале Евразия аналитический проект "Грани", где поднимаются и обсуждаются животрепещущие для всех казахстанцев темы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!