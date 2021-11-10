Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения

Предварительные итоговые результаты будут подведены после всех проверок в конце декабря.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены предварительные итоги национальной переписи населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов доложил о завершении работы по проведению переписи населения.

Около 60% населения было опрошено очно. Впервые перепись в стране проводилась в электронном виде. Свыше 40% населения приняло участие в переписи, самостоятельно заполнив электронные переписные листы на сайте sanaq.gov.kz.

В переписи населения приняло участие около 25 тыс. человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата Бюро национальной статистики.

Предварительные итоговые результаты будут подведены после всех проверок в конце декабря.

Глава правительства отметил, что прошедшая в непростых эпидемиологических условиях национальная перепись населения была организована на достаточно качественном уровне.

Премьер-министр поблагодарил казахстанцев за активное участие в национальной переписи, а также сотрудников Бюро национальной статистики и привлеченных к кампании граждан за проведенную работу.

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