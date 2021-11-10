Жительница Туркестана создала три финпирамиды в чатах мессенджера

На данный момент сумма ущерба по обратившимся лицам составляет более 24 миллионов тенге.

В Туркестанской области выявили финпирамиду, организованную в трех чатах в WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами. Это могут быть услуги по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также такие новые способы, как реализация криптовалют и биткоинов. Имеют место факты создания финансовых пирамид посредством чатов и рассылки в мессенджерах, не выходя из дома. Так, в территориальный департамент Агентства по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду. Пресс-служба АФМ

Во время проверки было установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня" и с помощью рассылки привлекала деньги граждан в финпирамиду.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение Kaspi.kz.

На данный момент сумма ущерба по обратившимся лицам составляет более 24 миллионов тенге.

Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.

Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство либо в территориальные органы финмониторинга, – говорится в сообщении.

Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478.

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