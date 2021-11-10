Нигматулин: Новая норма не увеличит налоговую нагрузку на предпринимателей

Законопроектом также предлагается облагать налогом малогабаритные фургоны в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это закреплено в действующем законодательстве.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс, одобренных сегодня в первом чтении на пленарном заседании Палаты, передает Zakon.kz.

Законопроект, содержащий законодательные поправки в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие, разработан парламентариями в целях реализации отдельных поручений главы государства, инициатив по поддержке бизнеса и граждан, мер по улучшению налогового администрирования, которые направлены в том числе на противодействие теневой экономике.

В ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты акцентировали внимание на ряде законодательных норм, касающихся, в частности, вопросов фискализации мобильных платежей, а также уплаты налога за малогабаритные фургоны.

Говоря о регулировании мобильных платежей, спикер Мажилиса подчеркнул, что этой нормой не вводится новый вид налога.

Налоговая нагрузка на предпринимателей не меняется. Это принципиально. Эта норма необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности. Поэтому, повторюсь, новый вид налога не вводится, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроектом также предлагается облагать налогом малогабаритные фургоны в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это закреплено в действующем законодательстве.

При этом данную норму, которая коснется более 90 тыс. автомобилей, предлагается сделать ретроспективной, т.е. со вступлением в силу с 1 января 2021 года.

В связи с этим председатель Мажилиса акцентировал внимание на необходимости полной готовности соответствующих госструктур к перерасчету налога для автовладельцев, уже оплативших его, а также информированию граждан об этом.

Благодаря данной норме владельцы грузовых "Газелей" получат хороший новогодний подарок. Сейчас главное, чтобы на практике государственные органы оперативно, без бюрократии провели все необходимые расчеты с учетом ретроспективности этой законодательной нормы, – сказал Нурлан Нигматулин.

Кроме того, по мнению спикера Мажилиса, должна быть проведена необходимая разъяснительная работа, чтобы казахстанцы знали, что этот процесс планируется провести в проактивном формате, т.е. без участия владельца автомобиля.

Граждане об этом должны знать, что не надо никуда ходить, никуда писать, что все это можно сделать автоматически. Если эту работу вовремя не провести, то люди пойдут в ЦОНы, начнут обрывать телефоны колл-центров, писать обращения на блоги госорганов. Давайте разъяснительную работу по этой хорошей норме, которая работает на граждан нашей страны, правильно организуем, чтобы люди знали, что все это можно получить в проактивной форме, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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