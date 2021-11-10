Жителю ВКО грозит три года тюрьмы за убийство медведя

Шкуру мужчина намеревался продать.

Житель Восточного Казахстана убил медведя, сообщает Zakon.kz.

Теперь он может получить до трех лет лишения свободы.

3 ноября полицейскими области был задержан 45-летний житель района Алтай, который недалеко от села Тургусун, на петлю поймал медведя.

Как отметили в полиции, мясо мужчина забрал для еды, а шкуру намеревался продать.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК – незаконная охота. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет, - заявил начальник ДП Сагат Мадиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!