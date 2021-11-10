Строгие меры применил Хави по приходу в "Барселону"

Тренер обосновал новые правила тем, что игроки должны больше уделять внимания своей работе в команде.

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнандес Хавьер Креус (Хави) уже в первый день работы на своем посту установил новые правила, сообщает Zakon.kz.

Первым делом Хави отказался от услуг физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберто Роке. Вместо них пригласили Карлеса Ногейра и Ивана Торреса.

Запретил защитнику "Барселоны" Жерару Пике часто появляться на светских вечеринках и давать интервью прессе. Тренер обосновал свой запрет тем, что игроки должны больше внимания уделять своей работе в команде.

В списке требований Хави также есть следующие пункты:

футболисты должны быть на базе за 1,5 часа до тренировки, а члены тренерского штаба – за два часа;

игроки обязаны вместе обедать и ужинать под присмотром диетологов клуба;

за два дня до начала матча футболистам запрещено приезжать поздно домой (это делается для того, чтобы они были в хорошей форме перед игрой);

игрокам запрещается заниматься серфингом и ездить на электровелосипедах;

члены футбольного клуба должны поддерживать положительный имидж команды.

Отмечается, что за нарушение правил предусмотрена система штрафов.

Первый экзамен у "Барселоны" под руководством Хави состоится во время игры с "Эспаньолом". Она пройдет 20 ноября.

Куандык Шынасилов

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