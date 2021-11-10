Казахстан передаст часть военного имущества Кыргызстану и Таджикистану

Передача военного имущества не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана.

Депутаты Мажилиса Казахстана ратифицировали несколько соглашений по оказанию военной помощи Кыргызстану и Таджикистану, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев, соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано 2 марта 2021 года в ходе государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества, боеприпасов и специального оборудования кыргызской стороне. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Койташ Кыргызской Республики. Кыргызская сторона не передает полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне, – сказал заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что передача военного имущества Кыргызстану не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана, так как помощь оказывается из сверхнормативных запасов текущего довольствия Вооруженных сил.

Соглашение между правительствами Казахстана и Таджикистана об оказании безвозмездной военно-технической помощи было подписано 17 апреля 2021 года. Оно предусматривает разовую передачу военного имущества, в частности, боеприпасов, таджикистанской стороне.

Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции Отар Жамбылской области до города Душанбе. Таджикская сторона не передает полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне, – сообщил Шпекбаев.

Передача военного имущества Таджикистану также не повлияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Казахстана.

В связи со сложившейся обстановкой в области безопасности прилегающих районов такджикско-афганской границы, а также ростом вызовов и угроз региональной безопасности, оказание военно-технической помощи усилит возможности Вооруженных сил Таджикистана отразить эти угрозы и укрепить безопасность Центрально-Азиатского региона, – заключил заместитель министра обороны.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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