Взятки до 3 млн тенге – вынесен приговор по резонансному газовому делу

Сотрудник Минэнерго осужден к восьми годам колонии за взятки от газосетевых организаций.

Вынесен приговор по резонансному газовому делу в отношении должностного лица Минэнерго, который получал взятки от 115 тыс. до 3 млн тенге. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент Zakon.kz.

В октябре этого года вынесен приговор по резонансному, так называемому газовому, делу в отношении должностного лица Министерства энергетики Амангелдіұлы, которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по факту получения на системной основе взяток от 115 тыс. до 3 млн тенге от представителей газосетевых организаций Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей за выделение объемов социального газа, – сообщил Кабдула на брифинге.

Он добавил, что в качестве дополнительного наказания судом взыскана сумма взятки.

Также, по его словам, судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы его сообщнику – директору газосетевой организации Мангистауской области.

Приговор вступил в законную силу. После вмешательства Антикоррупционной службы профильным министерством социальный газ в регионы страны распределяется равномерно, – отметил Кабдула.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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