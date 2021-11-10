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Заместитель акима Мангистауской области покинул занимаемую должность

Фото: пресс-служба акимата М... 10 ноября 2021, 13:25

Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.

10 ноября заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

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