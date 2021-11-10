Заместитель акима Мангистауской области покинул занимаемую должность

Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.

10 ноября заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

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