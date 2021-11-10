Заместитель акима Мангистауской области покинул занимаемую должность

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Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.
10 ноября заместитель акима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы акима области, Нурлыбай Аккулов уволился по состоянию здоровья.
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейших начинаниях.
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