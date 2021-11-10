У призера Токийской олимпиады забрали медаль из-за банки энергетика

Спортсмен не первый раз нарушил правила соревнований.

Норвежский спортсмен, двукратный чемпион мира по академической гребле Кьетиль Борш лишен победы на этапе Кубке мира в Италии из-за нарушения правил рекламы, сообщает Zakon.kz.

Призер Олимпийских игр Борш при награждении поднялся на подиум с банкой известного энергетического напитка, передает Inside the Games. Плюс Международная федерация гребли World Rowing наложила штраф на норвежца в размере 2500 евро.

Фото: instagram/kjetilborch

Стоит отметить, что данный случай произошел на этапе Кубка мира еще полгода назад, но гребца не стали отвлекать от подготовки к Олимпийским играм в Токио, а наказали только сейчас.

Это не первый случай нарушения правил спортсменом. Он уже появлялся с банкой энергетика на награждении, получая предупреждения. После третьего раза спортивные функционеры перешли к реальным мерам.

Куандык Шынасилов

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