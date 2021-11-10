МКС угрожает обломок китайского спутника

Специалисты изучают уровень угрозы фрагмента метеоспутника поблизости от МКС.

МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника, передает Zakon.kz.

Специалисты Роскосмоса изучают уровень угрозы фрагмента метеоспутника поблизости от Международной космической станции.

Российский Центр управления полетами может вечером 10 ноября провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора – обломка метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. На опасное расстояние обломок подойдет ночью 12 ноября, – отмечается в сообщении РИА Новости.

В случае проведения маневра будет отменена плановая коррекция орбиты МКС, намеченная на 16 ноября.

Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", – рассказал собеседник ракетно-космической отрасли агентству.

Отмечается, что маневр будет проведен заранее, чтобы не мешать стыковке стартующего завтра корабля Crew Dragon. Это не повлияет на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.

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