Игрок "МЮ" получил награду от принца Уильяма

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Церемония награждения прошла в Виндзорском замке.
Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает Zakon.kz.
Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, футболист получил награду из рук принца Уильяма, герцога Кембриджского, передает ВВC.
Нападающий отмечен за активную гражданскую позицию во время пандемии 2020 года, – отмечается в сообщении.
В соцсети Рашфорд агитировал за оказание помощи малоимущим семьям, благодаря чему собрал 20 миллионов фунтов школьникам на бесплатное питание.
У Маркуса почетная степень доктора в университете Манчестера. Он лауреат премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад чернокожих людей в развитие футбола.
Куандык Шынасилов
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