Как реализуется цифровизация образования в Акмолинской области

В области активно развивается STEM-образование.

За годы Независимости система образования Акмолинской области получила динамичное развитие. В этой сфере достигнуты значительные результаты по разным направлениям. Активная работа проводится и по цифровизации.

Как отметили в Управлении образования, на сегодня все 552 дневные общеобразовательные школы подключены к широкополосному интернету. Основная часть организаций образования использует в учебном процессе инновационную платформу "BilimLand", учителя и ученики школ применяют на уроках и вне занятий виртуальный тренажер "iTest" для подготовки к ЕНТ, аттестации и ВОУД, интерактивный анимационный портал "iMektep" по предметам программы начальной школы на казахском языке, обучающий онлайн-сервис "Twig-Вilim".

В области активно развивается STEM-образование. Особое внимание уделяется развитию образовательной робототехники. 205 организаций общего образования оснащены элементами и кабинетами робототехники. Ежегодно учителя городских и сельских школ проходят курсы повышения квалификации по методике преподавания робототехники. В этом году курсы прошли 45 учителей, – рассказали в областном ведомстве.

Сегодня во всех школах действуют бесплатные "IT-классы".

В областном центре функционируют детский технопарк "Кванториум", IT школа-лицей, инновационный центр дополнительного образования для детей, подростков и молодежи "Болашақ сарайы", на базе высшего колледжа Кокшетау работает IT-центр, в Щучинске на базе ІТ школы-лицея открыт "IT Білім-инновация-лицей" для одаренных детей.

Для совершенствования навыков педагогов по управлению учебным процессом в условиях цифровизации проводится бесплатный онлайн-курс для учителей, преподавателей колледжей, студентов 3-4 курсов вузов и колледжей, ведущих подготовку педагогических кадров. Повышение квалификации уже прошли свыше 13 тысяч педагогов.

К слову, в регионе все 552 школы и 251 детский сад полностью обеспечены системами видеонаблюдения. Начата поэтапная работа по переводу объектов образования на специализированную охрану, установку тревожных кнопок. Специализированная охрана введена в 97 школах области, в 101 школе установлены тревожные кнопки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!