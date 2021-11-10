Национальный проект по развитию регионов утвердили в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На реализацию нацпроекта предусмотрено 7 567 408 245 тысячи тенге.
Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны. Он рассчитан до 2025 года.
Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:
На реализацию нацпроекта предусмотрено 7 567 408 245 тысяч тенге. При этом из республиканского бюджета будет выделено 4 022 143 962 тысячи тенге; из местных бюджетов – 785 759 418,8 тысячи тенге.
Нацпроект будет реализовываться по нескольким направлениям, в частности, "Равный доступ к базовым услугам" и "Обеспечение транспортной связанности".
Так, планируется, что доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии на конец 2025 года составит 95%.
В целом экономический эффект от проекта составит:
При этом улучшение позиций Казахстана составит:
- 15,7 тысячи постоянных рабочих мест;
- 475,4 тысячи временных рабочих мест.
Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.
Ответственным госорганом за исполнение Нацплана является Министерство национальной экономики РК.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!