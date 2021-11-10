Из-за пяти минут лишен карьеры арбитр из Турции

После инцидента турецкий арбитр объявил о завершении карьеры.

Рефери Хализ Озкяхья по ошибке досрочно закончил футбольный матч Чемпионата Турции, потом вернул игроков на поле из раздевалки, чтобы они закончили встречу, сообщает Zakon.kz.

Данный инцидент произошел в матче 12-го тура турецкого первенства между командами "Газиантепспор" и "Касымпаша", передает championat.com. Главный судья встречи добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Но финальный свисток прозвучал в тот момент, когда до окончания матча оставалось еще 5 минут. Игроки ушли в раздевалки, некоторые уже принимали душ.

Спустя несколько минут судья осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч. Встреча возобновилась, за оставшиеся пять минут счет на табло не изменился, победа осталась за "Газиантепспором" – 2:0.

После этого инцидента турецкий арбитр объявил о завершении карьеры.

Куандык Шынасилов

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