Канадский нападающий вернулся в "Барыс"

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Общая статистика 30-летнего Линдена в КХЛ: 196 (57+139) очков в 258 матчах.
Обладатель Кубка Гагарина, канадский нападающий Линден Вей, возвращается в казахстанский клуб "Барыс", передает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера", контракт продлится до конца сезона.
В сезоне-2017/18 Линден Вей покинул команду из-за конфликта с прежним руководством - игрока не взяли на выезд с формулировкой "снижение спортивного мастерства".
Потом Вей два сезона выступал за ЦСКА, в котором был одним из лидеров. В 2020 году Линден перешел в СКА, там играл менее ярко: в прошлом сезоне выбил 25 очков, в этом – пока 11.
Общая статистика 30-летнего Линдена в КХЛ: 196 (57+139) очков в 258 матчах.
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