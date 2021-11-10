Роженица скончалась от коронавируса в Петропавловске

Ребенок выжил благодаря кесареву сечению.

32-летняя женщина поступила в больницу на седьмом месяце беременности в тяжелом состоянии. В СКО это первый случай смерти роженицы, передает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", врачи пытались спасти маму и ребенка и приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Несмотря на все старания медиков, пациентка скончалась из-за тотального поражения легких.

Состояние было очень тяжелое. Стоял вопрос жизни и смерти матери и ребенка. Поэтому было принято решение экстренного кесарево сечения. Тем не менее, не удалось спасти молодую маму, спустя 10 дней после родов она умерла, находилась все время в реанимации. Ребенок жив, здоров, – рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнара Сайлаукызы.

В регионе почти 650 беременных женщин с начала года заразились коронавирусом. Более 200 перенесли инфекцию в тяжелой форме. 38 пришлось делать экстренное кесарево. Трое новорожденных не выжили. Медики считают, что вакцинация на ранних сроках беременности могла бы стать спасением.

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