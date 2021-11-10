Что приводит к постоянной усталости, рассказал врач

Эксперт утверждает, что длительные перерывы между приемами пищи могут приводить к нехватке энергии и понижению уровня сахара в крови.

Британский врач Равина Бханот назвала переедание и большие перерывы между приемами пищи одними из главных причин постоянной усталости, передает Zakon.kz.

Эксперт утверждает, что длительные перерывы между приемами пищи могут приводить к нехватке энергии и понижению уровня сахара в крови, что в итоге ведет к вялости и чувству усталости. Для решения этой проблемы врач рекомендовала запастись полезными продуктами для перекуса. Подойдут орехи, сухофрукты и крекеры из цельного зерна.

Слишком большое количество пищи вынуждает организм тратить много сил на ее переваривание, говорит Бханот, а продукты с высоким содержанием сахара и углеводов провоцируют резкий скачок энергии, которой переходит в такой же резкий спад. Чтобы избежать этого, она посоветовала сочетать богатые углеводами продукты с овощами и зеленью, – пишет lenta.ru.

Также среди причин – нехватка железа, магния, калия и витаминов D и B12. Для определения данной нехватки нужно сдать анализ крови и обратиться к терапевту для его расшифровки и получения рекомендаций.

Кроме того, недостаток сна напрямую влияет на уровень энергии, поэтому взрослым людям необходимо спать не менее семи часов в сутки. При этом важно следить, чтобы в спальне была комфортная температура воздуха, говорит врач.

Ощущение бодрости появляется после физических нагрузок и занятий спортом. По словам Бханот, упражнениям нужно уделять не менее 150 минут в неделю. Чаще двигаться особенно важно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Люди, испытывающие хронический стресс, могут сталкиваться с постоянной усталостью, считает специалист. Она призывает научиться расслабляться и не перегружать себя как эмоционально, так и физически. Среди причин, влияющих на качество сна и ощущение бодрости, Бханот выделила депрессию, лекарства, вызывающие сонливость, а также апноэ сна. В случае обнаружения симптомов депрессии или апноэ она настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, – резюмируется в сообщении.

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