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Спецэпизод снимут в честь 20-летия выхода первой части фильма о Гарри Поттере

Фото: Instagram/daniel9340 10 ноября 2021, 23:16

Съемки спецэпизода могут начаться уже в конце ноября.

Английские актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, снявшиеся в главных ролях легендарного фильма о Гарри Поттере, снимутся в специальном эпизоде франшизы, передает Zakon.kz.

Актеры были приглашены на съемки специального эпизода во время тура студии Warner Brothers в Лондоне. Эпизод будет посвящен 20-летию выхода первой части поттерианы - "Гарри Поттер и философский камень", - сообщает gazeta.ru.

Съемки спецэпизода могут начаться уже в конце ноября.

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