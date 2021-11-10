Спецэпизод снимут в честь 20-летия выхода первой части фильма о Гарри Поттере

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Съемки спецэпизода могут начаться уже в конце ноября.
Английские актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, снявшиеся в главных ролях легендарного фильма о Гарри Поттере, снимутся в специальном эпизоде франшизы, передает Zakon.kz.
Актеры были приглашены на съемки специального эпизода во время тура студии Warner Brothers в Лондоне. Эпизод будет посвящен 20-летию выхода первой части поттерианы - "Гарри Поттер и философский камень", - сообщает gazeta.ru.
Съемки спецэпизода могут начаться уже в конце ноября.
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