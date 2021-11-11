Аферистов осудили в Семее за продажу несуществующей мебели почти на 41 млн

Люди в основном делали заказы на 150-200 тыс. тенге. Но ни мебели, ни денег в итоге не увидели.

Супруги выписывали накладные и чеки с печатью за корпусную мебель, чем и вызывали доверие у клиентов, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, люди в основном делали заказы на 150-200 тыс. тенге. Но ни мебели, ни денег в итоге не увидели.

Отмечается, что пара уже в разводе. Ущерб составил более 40,5 млн тенге. Деньги они тратили на собственные нужды.

Выяснилось, что женщину уже судили за мошенничество. Ее трем дочерям – им от трех до шести лет – должны определить опекуна.

Подсудимой Кошербаевой назначено по данному уголовному делу пять лет лишения свободы. Поскольку она ранее судима, отсрочка ей отменена. И окончательно назначено семь лет лишения свободы. Что касается Айткалиева, ему по статье 190, части 4, пункту 2 назначено пять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - сказал судья Торгын Кудайбергенова.

Решение суда еще не вступило в силу.

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