Аферистов осудили в Семее за продажу несуществующей мебели почти на 41 млн

Приложение zakon.kz
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Люди в основном делали заказы на 150-200 тыс. тенге. Но ни мебели, ни денег в итоге не увидели.
Супруги выписывали накладные и чеки с печатью за корпусную мебель, чем и вызывали доверие у клиентов, передает Zakon.kz.
Как сообщает КТК, люди в основном делали заказы на 150-200 тыс. тенге. Но ни мебели, ни денег в итоге не увидели.
Отмечается, что пара уже в разводе. Ущерб составил более 40,5 млн тенге. Деньги они тратили на собственные нужды.
Выяснилось, что женщину уже судили за мошенничество. Ее трем дочерям – им от трех до шести лет – должны определить опекуна.
Подсудимой Кошербаевой назначено по данному уголовному делу пять лет лишения свободы. Поскольку она ранее судима, отсрочка ей отменена. И окончательно назначено семь лет лишения свободы. Что касается Айткалиева, ему по статье 190, части 4, пункту 2 назначено пять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - сказал судья Торгын Кудайбергенова.
Решение суда еще не вступило в силу.
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