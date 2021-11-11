Более 30 казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (32 411 и 5183 КВИ-), из них в стационарах находятся 6879 пациентов, на амбулаторном уровне – 30 715.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 505 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 136,• на аппарате ИВЛ – 97.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 ноября 2021 года

9.11.2021 г. зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 212 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 753, летальных случаев – 5080, выздоровевших – 70 490.

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