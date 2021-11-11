У велоклуба "Астана" появилась команда-дубль

Данный проект получил название Astana Qazaqstan Development Team.

Astana Qazaqstan объявила о создании новой континентальной команды UCI для гонщиков до 23 лет, сообщает Zakon.kz.

Данный проект получил название Astana Qazaqstan Development Team и ориентирован на воспитание молодых, талантливых казахстанских гонщиков, у которых будет шанс выйти на уровень WorldTour в будущем.

Велоспорт становится моложе и требует более качественной и глубокой работы с молодыми, талантливыми гонщиками. Я давно мечтал о команде разработчиков "Астана", и теперь у нас есть возможность создать новую команду, до 23 лет, внутри нашей структуры, – сказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

Кроме того, Винокуров считает, что это большой и важный шаг в глобальном развитии национального велосипедного проекта.

Я надеюсь, что мы добьемся успеха. Пока мы думаем о десяти гонщиках, приоритет будет отдан молодым гонщикам из Казахстана. Планируем пригласить в эту команду несколько талантливых гонщиков из других стран. Таким образом, мы получим шанс создать сильную команду, в которой гонщики смогут набираться опыта и учиться друг у друга, чтобы выйти на уровень нашей основной команды. Александр Винокуров

Куандык Шынасилов

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