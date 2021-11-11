Когда Россия признает паспорта вакцинации Казахстана

Ведется активная проработка - Захарова.

Россия разделяет инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", – указала дипломат.

Как говорится в сообщении "ТАСС", сейчас в этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран".

Она уточнила, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.

В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны, – отметила Захарова. – Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран.

При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения.

Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно, – заключила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!