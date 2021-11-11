Миру грозит дефицит шприцев для вакцинации

В 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19.

Как заявила Всемирная организация здравоохранения, в 2022 году в мире может возникнуть дефицит специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от коронавируса, передает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, в 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев – шесть миллиардов штук в год.

Производителям по всему миру необходимо найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. Если не исправить подобное соотношение используемых и производимых медицинских инструментов, мир может столкнуться с их дефицитом уже в 2022 году, при этом нехватка может достигнуть двух миллиардов шприцев, – сказала старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман.

По ее словам, дефицит шприцев может привести к задержкам при вакцинации детей по всему миру, а также побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является крайне небезопасной практикой. Нехватка шприцев может отрицательно сказаться и на обычных прививках от других заболеваний. Проблемы могут возникнуть также со стороны логистики. Шприцы более подвержены задержкам при транспортировке, потому как занимают в десять раз больше места, чем, например, колбы с вакцинами.

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