Чиновник из Минфина стал судьей Верховного суда

Берик Тулеутаевич специалист с большим опытом работы в области финконтроля и госаудита.

На пленарном заседании Сената парламента РК депутаты поддержали представленную президентом страны кандидатуру председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Берика Нажмиденова на должность судьи Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель представительства президента РК в парламенте Бейбит Исабаев сообщил, что на рассмотрение депутатов внесена кандидатура Берика Нажмиденова об избрании на должность судьи Верхового суда.

Берик Тулеутаевич – специалист с большим опытом работы в области финконтроля и госаудита. Последние пять лет работал в сфере Министерства финансов. В настоящее время возглавляет Комитет внутреннего госконтроля Минфина. Имеет высшее экономическое и юридическое образование. Магистр экономики и бизнеса. Он честно сотрудничает с Верховным судом при обсуждении и разработке нормативных постановлений Верховного суда по вопросам судебной практики, по рассмотрению экономических и финансовых споров, – сказал он.

По его словам, Высший судебный совет также считает, что Берик Тулеутаевич Нажмиденов является достойной кандидатурой на должность судьи Верховного суда. В связи с этим Исабаев попросил сенаторов поддержать предложение главы государства.

В свою очередь заключение Сената по этому вопросу зачитал депутат Владимир Волков.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив предложенную президентом РК кандидатуру к избранию на должность судьи Верховного суда РК, вынес заключение: на основании представления президента РК от 5 ноября 2021 года и в соответствии и п.п. 1 ст. 55 и п. 1 ст. 82 Конституции РК и п. 1 ст. 31 конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей РК" рекомендовать Сенату парламента РК избрать Берика Тулеутаевича Нажмиденова на должность судьи Верховного суда. Берик Тулеутаевич 1979 г.р., имеет высшее экономическое и юридическое образование, является председателем Комитета внутреннего госаудита Минфина РК, – подчеркнул он.

Путем открытого голосования сенаторы поддержали представленную главой государства кандидатуру. При этом было отмечено, что гражданин, впервые избранный на должность судьи Верховного суда, должен принести присягу.

Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам РК. Быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи, – сказал Нажмиденов.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил вновь избранного судью, пожелав удачи и успехов в работе.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!