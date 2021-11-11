Казахстанцы стали чаще покупать новые авто

В то же время по миру свирепствует автокризис.

Продажи новых автомобилей в Казахстане выросли, сообщает Zakon.kz.

Исследователи отмечают, что Казахстан в 2021 году реализовал на 39% больше легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, чем в прошлом году.

В РК продажи новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники за восемь месяцев текущего года составили 73,4 тыс. единиц.

К слову: подобный годовой рост продаж значительно превышает показатели прошлых лет: так, в 2020 году рост составлял 21,9%, в 2019-м – 19,6%.

В сентябре 2021 года дилерами страны было реализовано 10,5 тыс. легковых автомобилей и легкой коммерческой техники – лишь на 3,3% больше, чем годом ранее, – уточнили аналитики Energyprom.kz.

Продажи новых автомобилей в сентябре по сравнению с прошлым годом сократились в целом по миру сразу на 20,3%. Резкое падение продаж было отмечено в Великобритании (на 34,4%), а также в Японии и Италии (на 32,7%). В России продажи в сентябре уменьшились на 22,6%.

В 2021 году в РК прогнозируются продажи в районе 110-115 тыс. новых автомобилей, что на 18-24% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения: в соседней России рост продаж новых автомобилей по сравнению с 2020 годом, по прогнозам, составит лишь 5-7%, в Китае – и того меньше, всего 4%, – заключили эксперты.

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