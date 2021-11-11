В Алматы беркут столкнулся с поездом и сломал крыло

Пострадавшая птица находится на территории локомотивного депо.

В Алматы хищник, занесенный в Красную книгу, столкнулся с локомотивом, сообщает Zakon.kz.

Публикацию о пострадавшей птице разместили в паблике приюта для животных.

Очередное ЧП с хищником в нашем городе. Предположительно, столкновение с локомотивом, на лапах не стоит, крыло одно явно поломано. Ребята, кто находится рядом с ним, очень переживают. Практически все пернатые хищники в Казахстане – это Красная книга! Птица находится на территории Локомотивного Депо! Помогайте! Хелп!!! – говорится в публикации.

11 ноября было размещено новое видео, на котором мужчина, пришедший на помощь, держит птицу и говорит, что это беркут, и у него сломано левое крыло, нужна помощь. Птица агрессивная.

Хищник со вчерашней вечерней публикации, который предположительно столкнулся с локомотивом, пережил ночь, крыло сломано, очень агрессивный, кусается, бьет лапами, цепляет клювом, рычит! Пока, видимо, не понял, что нужно чуточку довериться, ведь люди пришли помочь! Спасибо ребятам из локомотивного депо @rahimov.erik ! Занесли на территорию в безопасное место и ждали помощи, – говорится в новой публикации.

Для помощи птице ищут специалиста-орнитолога.

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