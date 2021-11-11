Кто из олимпийцев представит Казахстан на ЧМ по карате

Среди участников – призер Токийской олимпиады.

16 ноября в ОАЭ стартует мировое первенство по карате WKF с участием казахстанских спортсменов, среди которых призер Токийской олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Софья Берульцева – бронзовый медалист летней Олимпиады-2020 – возглавит команду казахстанских каратисток на этих соревнованиях. Спортсменка из Шымкента выступит в весовой категории свыше 68 кг. Компанию ей на этих соревнованиях составят Молдир Жетыбай (до 50 кг), Сабина Захарова (до 55 кг), Николь Ценгель (до 61 кг), Асель Канай (до 68 кг).

У мужчин за медали поборются участники Токио-2020 Нурканат Ажиканов (до 75 кг) и Данияр Юлдашев (свыше 84 кг). Также выступят Кайсар Алпысбай (60 кг), Дидар Амирали (67 кг), Игорь Чехмарев (до 84 кг).

В соревнованиях планируется участие более тысячи спортсменов из 117 стран.

Куандык Шынасилов

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