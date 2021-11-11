Когда может начаться вакцинация препаратом Pfizer в Алматы

Что сообщается о коллективном иммунитете при вакцинации препаратом Pfizer.

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы прошла пресс-конференция "О начале вакцинации против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Pfizer, США)", передает Zakon.kz.

Точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer не установлена. Напомним, вчера вечером на централизованный склад Управления общественного здоровья города Алматы прибыла первая партия. В ближайшие дни вакцина будет направлена в медицинские учреждения, после чего, соответственно, вакцинация и стартует. Она предназначена для подростков, беременных и кормящих женщин в период лактации.

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Путем проведения разъяснительной работы сроки могут немного растянуться. Но установленных рамок в настоящее время нет, – пояснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Один из вопросов журналиста касался коллективного иммунитета. Он, по словам эпидемиолога, при ревакцинации отдельно не создается. Это дополнительная прививка к уже имеющейся вакцине.

Если говорить о вакцинации, то 75-80% должно быть вакцинировано, чтобы сформировался коллективный иммунитет, – ответила Калыкова.

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