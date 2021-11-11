Хулиганы запустили фейерверки на крыше автобуса в Алматы

Хулиганов, запустивших фейерверк с крыши автобуса, разыскивают.

Ночные хулиганы устроили фейерверк-шоу на крыше автобуса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом активно рассылают в Казнете.

На кадрах видно, как двое молодых парней запустили салют на крыше автобуса возле одной остановки в городе. Когда автобус стал трогаться, дебоширы спрыгнули и убежали в неизвестном направлении. В полиции Алматы уточнили, что разыскивают хулиганов.

Соответствующие подразделения Департамента полиции города уже ориентированы на установление личностей хулиганов, задержание и привлечение их к ответственности, – уточнили в ведомстве.

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