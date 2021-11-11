Что нужно знать казахстанцам о вакцинации Pfizer

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Ею будут прививать подростков, беременных и кормящих женщин.
В Казахстан прибыла первая партия вакцины Pfizer. Ею будут прививать подростков, беременных и кормящих женщин. О том, где можно привиться и как именно будет проходить иммунизация, рассказывает Zakon.kz.
Вакцину Pfizer признала Всемирная организация здравоохранения. Ее применяют в 142 странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде и странах Евросоюза. Эффективность Pfizer составляет 95%. Официальное название препарата – "Комирнати". Его производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
10 ноября в Казахстан прибыло 379 тыс. доз этой вакцины. Всего страна закупила 4 млн доз, рассчитанных на 2 млн человек.
В сентябре Казахстан официально одобрил применение Pfizer, а в октябре главный санврач страны Ерлан Киясов выпустил постановление с рекомендациями о том, как ее применять.График вакцинации
Вакцинация проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы. Перед ее проведением обследование на наличие коронавируса и антител к коронавирусу не проводится.Кто может привиться Pfizer
Вакцинация подростков возможна только при согласии родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от нее не предусмотрено. Перед иммунизацией подростка обязателен осмотр в присутствии родителей или законного представителя.
Перед вакцинацией беременных обязателен осмотр врача со сдачей общего анализа крови и коагулограммы (по показаниям). В случае необходимости вакцинация беременных проводится после консультации узкого специалиста – акушера-гинеколога, на уровне села – фельдшера-акушера.
Вакцинация беременных не проводится при аллергических реакциях на белок куриного яйца, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности – эклампсия, кровотечения и другие состояния.
Если женщина получила первую дозу вакцины в течение первых 12 недель беременности, второй компонент рекомендуется получить с 16 по 37 неделю беременности.
Вакцинация женщин в период лактации проводится после окончания послеродового периода – через 42 дня после родов.
Привитый человек должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 минут после вакцинации.
В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации нужно обратиться за медицинской помощью.Противопоказания к вакцинации вакциной Pfizer
Вакцинацию против коронавируса нужно отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.Преимущества вакцинации
Переболевшие КВИ подлежат вакцинации через шесть месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед иммунизацией. Допускается вакцинация переболевших коронавирусом через три месяца после выздоровления.
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