Технологический рывок за счет цифровизации планируют сделать в РК

На реализацию нацпроекта планируется потратить - 2 255 900 313 тысячи тенге.
Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.
Ожидаемый экономический эффект от его реализации:
- 79 млрд тенге налогов ежегодно от криптоиндустрии;
- увеличение доли ВВП в сфере ИКТ до 5%;
- доля частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований – 50%.
Ожидаемый социальный эффект:
- Государственные услуги за пять минут на смартфоне;
- интернет с гарантированной скоростью (города – 10 мб/сек, села – 5 мб/сек.);
- создание 100 000 новых рабочих мест;
- увеличение численности ученых и исследователей до 34 тысяч человек.
На реализацию нацпроекта планируется потратить 2 255 900 313 тысяч тенге.
Нацпроект предусматривает решение ряда задач, в том числе:
- Трансформация подходов оказания государственных услуг.
- Обеспечение доступности всех государственных услуг на смартфоне.
- Модернизация и развитие ЦОНов.
- Увеличение местного содержания ИКТ-продукции.
- Доведение ИКТ экспорта до 500 млн долларов.
- Сокращение документооборота и запросов между государственными органами.
- Переход на онлайн-учет отраслевых данных.
- Внедрение цифровых инструментов взаимодействия граждан и госорганов.
- Развитие цифрового акимата.
- Оцифровка трудовых договоров.
- Цифровизация системы здравоохранения.
- Доступность школьного контента из дома 24/7.
- Развитие цифровых мер общественной безопасности.
- Развитие инноваций в бизнесе.
- Цифровизация сельского хозяйства.
- Цифровизация топливно-энергетического комплекса.
- Цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
- Цифровизация транспортной отрасли.
- Обеспечение 100% граждан качественным интернетом.
- Повышение вклада науки в развитие страны "Наука-производство-бизнес".
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