Технологический рывок за счет цифровизации планируют сделать в РК

На реализацию нацпроекта планируется потратить - 2 255 900 313 тысячи тенге.

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.

Ожидаемый экономический эффект от его реализации:

79 млрд тенге налогов ежегодно от криптоиндустрии;

увеличение доли ВВП в сфере ИКТ до 5%;

доля частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований – 50%.

Ожидаемый социальный эффект:

Государственные услуги за пять минут на смартфоне;

интернет с гарантированной скоростью (города – 10 мб/сек, села – 5 мб/сек.);

создание 100 000 новых рабочих мест;

увеличение численности ученых и исследователей до 34 тысяч человек.

На реализацию нацпроекта планируется потратить 2 255 900 313 тысяч тенге.

Нацпроект предусматривает решение ряда задач, в том числе:

Трансформация подходов оказания государственных услуг. Обеспечение доступности всех государственных услуг на смартфоне. Модернизация и развитие ЦОНов. Увеличение местного содержания ИКТ-продукции. Доведение ИКТ экспорта до 500 млн долларов. Сокращение документооборота и запросов между государственными органами. Переход на онлайн-учет отраслевых данных. Внедрение цифровых инструментов взаимодействия граждан и госорганов. Развитие цифрового акимата. Оцифровка трудовых договоров. Цифровизация системы здравоохранения. Доступность школьного контента из дома 24/7. Развитие цифровых мер общественной безопасности. Развитие инноваций в бизнесе. Цифровизация сельского хозяйства. Цифровизация топливно-энергетического комплекса. Цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Цифровизация транспортной отрасли. Обеспечение 100% граждан качественным интернетом. Повышение вклада науки в развитие страны "Наука-производство-бизнес".

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