На большей части страны ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 ноября, передает Zakon.kz.

Восточные, южные и западные районы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные атмосферные фронты, которые принесут осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны возможно усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в северных районах низовая метель, гололед, на западе, севере и в горных районах юго-востока республики – туман, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, западе, востоке Акмолинской, на северо-востоке, востоке Костанайской областей синоптики прогнозируют гололед, низовую метель, туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Жамбылской, в районе Алакольских озер Алматинской, утром и днем на севере и в горных районах Туркестанской, днем на севере Карагандинской области ветер усилится до 15-22 м/с, на севере и в горных районах Туркестанской области возможна пыльная буря, на востоке и в горных районах Жамбылской области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, на севере Атырауской, ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, на севере Атырауской области – гололед.

Днем на севере Актюбинской области – гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ночью и утром прогнозируются туман, днем – усиление ветра до 15-20 м/с. В Павлодарской области на севере – туман, гололед, днем на юге области ветер до 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго- западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0...-2°С, днем +1...+3°С

В Алматы небольшая облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0...+2°С, днем +11...+13 °С

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.

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