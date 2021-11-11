Токаев назначил посла в Алжире и Тунисе.

Кайрат Лама Шариф будет послом еще в двух странах – в Алжире и Тунисе, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Указом главы государства Чрезвычайный и полномочный посол РК в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Каирбекулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Алжирской Народно-Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству, – говорится в сообщении.

Кайрат Лама Шариф родился в Павлодарской области.

Послом Казахстана в Египте он был назначен в сентябре 2020 года.

Ранее занимал различные должности:

- с июня 2011 года по октябрь 2013 года был председателем Агентства РК по делам религий;

- с октября 2013 года по февраль 2019 года – Чрезвычайным и полномочным послом РК в Объединенных Арабских Эмиратах;

- с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года – послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

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