Опасность пальмового масла выявили ученые

Смертельная опасность пальмового масла раскрыта исследователями.

Группа ученых из Испании и США обнаружила, что содержащаяся в пальмовом масле жирная кислота способствует метастазированию рака, передает Zakon.kz.

Пальмитиновая кислота, которая является главной насыщенной кислотой в пальмовом масле, способствует развитию метастаз рака рта и кожи. Статья с данным исследованием опубликована в журнале Nature.

Метастазы раковых опухолей остаются одной из главных причин смерти при онкологических заболеваниях. Их возникновению способствуют жирные кислоты, однако пока не удавалось выявить, какие именно из них участвуют в этом процессе, – говорится в статье.

Исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны совместно с американскими коллегами во время эксперимента подвергли клетки опухолей полости рта и кожи воздействию трех типов пищевых жирных кислот – пальмитиновой, олеиновой и линолевой. Влияние кислот на клетки продолжалось в течение четырех дней. Затем клетки ввели в соответствующие ткани мышей, находившихся на стандартной диете. При этом у клеток, на которые воздействовали пальмитиновой кислотой, размер метастаз увеличивался.

Для олеиновой и линолевой кислот подобной зависимости замечено не было. При введении пальмитиновой кислоты в диету мышей она не только способствовала развитию метастаз, но и оказывала долгосрочное влияние на геном: раковые клетки, подверженные "пальмитиновой" диете, оставались метастатическими даже после ее прекращения, – отмечается в статье.

Кроме того, раковые клетки "помнили" о воздействии пальмитиновой кислоты. Опухоли, взятые у мышей, сидевших на богатой пальмовым маслом диете, при пересадке особям на нормальной диете оставались склонными к метастазированию.

Также исследователи обнаружили, что эта память вызвана эпигенетическими изменениями, которые позволяют раковым клеткам формировать вокруг опухоли некую нейронную сеть и коммуницировать с окружающими клетками. Исследователям удалось найти способ ее подавления. Они планируют провести клинические испытания средства по подавлению метастазирования.

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