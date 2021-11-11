Подарил телефон курьеру из Кыргызстана – поступок блогера умилил пользователей Сети

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Видео восхищает пользователей.
Российский блогер Dava (Давид Манукян) подарил курьеру из Кыргызстана iPhone последней модели, сообщает Zakon.kz.
Эмоциональное видео быстро набирает популярность и восхищает пользователей.
На видео присутствует ненормативная лексика!
На видео блогер пригласил курьера в квартиру. Кыргызстанец не ожидал увидеть звезду Instagram и был полон эмоций.
Юноша поделился с Манукяном, что заработанные деньги отправляет на родину.
Кроме того, он показал свои работы и нарисовал фотографию девушки из соцсети.
Чем я заслужил? У меня нет слов, извините, – сказал курьер, когда ему подарили телефон.
Тем временем, поступок блогера прокомментировали как пользователи, так и популярные личности.
"Эти эмоции парня дорогого стоят! Молодец!"
"Настоящие и искренние эмоции – это бесценно".
"Классно рисует. Хороший парнишка".
"Потрясающе! Мог ли молодой человек, когда шел на работу, подумать о том, что такое вообще возможно? Прекраснейшая музыка души – это доброта (Р. Роллан)", – отметили комментаторы.
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