В Алматинской области проводится модернизация 137 школ

На модернизацию школ в Алматинской области предусмотрено 11,3 млрд тенге.

В Алматинской области в 2021 году проводится модернизация 137 школ.

Об этом стало известно в ходе брифинга акима Алматинской области на площадке СЦК при президенте РК в Нур-Султане.

Для решения проблемы трехсменного обучения и взамен приспособленных школ в рамках предвыборной программы партии Nur Otan за 2021-2025 годы мы должны построить 115 школ. В текущем году из запланированных 17 школ введены 12 на 5400 мест, в том числе шесть частных. До конца года будут сданы еще пять школ. Кроме того, проводится модернизация 137 школ, на что предусмотрено 11,3 млрд тенге, – сообщил в ходе брифинга аким Алматинской области Амандык Баталов.

Что касается дошкольного образования, то с начала года открыто 135 детских садов на 9590 мест.

В целях достижения 99,9% запланированного показателя по охвату детей в возрасте трех-шести лет дополнительно на госзаказ в регионе предусмотрено 2,5 млрд тенге. В целом, объем госзаказа по области составляет 42,5 млрд тенге, из них 34,3 млрд тенге – средства местного бюджета.

В 2022 году охват дошкольным образованием в регионе будет доведен до 100%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!