Лукашенко пригрозил перекрыть Европе газопровод

Он предупредил ЕС о готовности жестко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы "думать, прежде чем говорить".

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Он предупредил ЕС о готовности жестко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы "думать, прежде чем говорить", передает БелТА.

А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем. Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? президент Беларуси Александр Лукашенко

Через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал – Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились, отметил Лукашенко.

Также белорусский президент подчеркнул, что, если границу действительно закроют, со стороны Минска обязательно последует ответ.

Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад, – напомнил Лукашенко во время совещания с властями страны.

Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит санкции против властей Беларуси.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза начался летом 2021 года, после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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