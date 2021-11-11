Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб

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Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Министерство обороны РК совместно с Телерадиокомплексом президента РК запустили флешмоб "Тәуелсіз Еліміз құтты болсын!", сообщает Zakon.kz.
Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Министерство обороны Казахстана передает эстафету Службе государственной охраны РК!
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