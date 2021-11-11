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Минобороны и ТРК президента запустили патриотический флешмоб

Фото: пресс-служба министерс... 11 ноября 2021, 18:29

Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Министерство обороны РК совместно с Телерадиокомплексом президента РК запустили флешмоб "Тәуелсіз Еліміз құтты болсын!", сообщает Zakon.kz.

Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Министерство обороны Казахстана передает эстафету Службе государственной охраны РК!

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