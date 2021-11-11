Партию вакцины Pfizer доставили в Карагандинскую область

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Партия вакцины отгружена на специализированный склад для ее дальнейшей транспортировки в медицинские учреждения городов и районов области.
В Карагандинскую область доставлено 40 950 доз вакцины Pfizer, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время партия вакцины отгружена на специализированный склад для ее дальнейшей транспортировки в медицинские учреждения городов и районов области.
Вакциной могут воспользоваться подростки (от 12 до 18 лет), беременные и женщины, находящиеся в послеродовом периоде. пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!