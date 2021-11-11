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Партию вакцины Pfizer доставили в Карагандинскую область

Фото: пресс-служба УП Карага... 11 ноября 2021, 18:41

Партия вакцины отгружена на специализированный склад для ее дальнейшей транспортировки в медицинские учреждения городов и районов области.

В Карагандинскую область доставлено 40 950 доз вакцины Pfizer, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время партия вакцины отгружена на специализированный склад для ее дальнейшей транспортировки в медицинские учреждения городов и районов области.

Вакциной могут воспользоваться подростки (от 12 до 18 лет), беременные и женщины, находящиеся в послеродовом периоде. пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

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